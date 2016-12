Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Quand le beau cheval hennit, l’ennemi

Et le satan malfaisant sont fortement maudits.

Le moussem avec ses prouesses et érudits

Fête dignement les résultats inédits.



Cavaliers et spectateurs drapés d’habits

Huppés foulent la poussière sans mépris,

Heureux d’avoir vu, joui et senti

La fumée de la poudre qui réveille l’esprit.



Adultes et enfants, par l'équithérapie

Simple de masse, soufflent leurs bougies

De bonheur en versant dans l’éternel oubli

Leurs problèmes de santé et de repli.



Voila pourquoi le cheval est l’ami

Sur qui on peut compter jour et nuit.

La fierté de monter un cheval pétri

De qualités est une bénédiction inouïe !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 01-10-2016