Actualités El Jadida // Economie et Finances

Convaincue que la valorisation des ressources humaines constitue la colonne vertébrale de toute stratégie de développement d'entreprise, et afin de répondre à une demande grandissante de la part de ses membres, la Commission Formation de l’Antenne CGEM d’EL JADIDA a lancé un cycle de formation mensuelle et gratuit destiné aux adhérents.



La 1ère formation mensuelle gratuite, a été organisée Sous le thème « LEADERSHIP ET MANAGEMENT DES EQUIPES », Jeudi 29 Septembre 2016 de 09h00 à 16h00 à la Salle de Réunions du Club du Tennis (Près du Parc SPINNEY).



Animée par Mr REDA BEJJTIT, Professeur Universitaire, Docteur et Expert en Formations Transversales, Cette formation cible essentiellement les managers, les responsables RH et les Gestionnaires et responsables d’équipes. Ella a pour objectif de revisiter la question des fondements et des modes d'exercice du leadership en contexte d’entreprise. Elle permettra également aux apprenants de comprendre le concept, les techniques et les outils du leadership qui se seront illustrés à travers des ateliers.

La présence de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) dans la ville d’El Jadida représente une occasion en or pour tous les dirigeants et chefs d’entreprises désireux d’intégrer leur organisation dans une communauté globale, soudée et connectée.



En effet, en plus du service « Formation » offert gratuitement aux membres, l’adhésion au réseau de la CGEM Antenne d’EL JADIDA, permettra aux entreprises de la région une plus grande visibilité et représentativité auprès de toutes les institutions publiques et privé, car la confédération est Considérée, par décret, comme étant l’interlocuteur unique des pouvoirs publics dans le secteur privé et leur partenaire privilégié, Elle s’exprime au nom de 88 000 membres directs et affiliés, ralliant des sociétés de toutes tailles et en tous genres avec notamment : 11 représentations régionales couvrant tout le territoire marocain, 24 Commissions thématiques permettant d’être une vraie force de proposition, 31 Fédérations sectorielles, 36 Conseils d'affaires Bilatéraux et une expérience de plus de 70 ans dans la contribution active au développement des entreprises marocaines.