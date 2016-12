Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Si les chevaux expriment un refus

De l’écume du torrent et du métal fondu,

Les Humains ne devront pas être des fûts

Remplis de faux destinés au rebut !



Durcie par les esprits hélas tordus,

La Terre respire via la pluie attendue,

Quand les repentirs des saints, aux mains tendues

Durant de longues nuits, sont entendus !



Loin des impies, la tolérance en cas de crues,

Le respect d’autrui et la volonté de rendre le dû

Sont les termes du code de la vie rendu

A l’image de son livre vu et lu.



Sans étaler au grand jour dessous et dessus,

Les espaces sans eau pointent des fruits sans jus.

L’or bleu et l’or vert, ayant accidentellement rompu

Leur lien, nous interpellent pour réparer les bévues.



Les cernes des troncs d’arbres, ayant vécu

Sous divers climats, arborent des signatures ardues

Que les dendrochronologues auraient résolu

Pour nous guider vers les solutions voulues.



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 24-10-2016



* Dédié à la COP 22 à Marrakech et à la Journée FAO à l'IAV Hassan II, octobre 2016