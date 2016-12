Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Ô descendants d’Adam et d’Eve,

Chaque jour de notre vie qui se lève

Apporte sa part d’aimance et de rêve

A la verve de notre humanité créative.



La Terre que nous foulons depuis sans trêve

Nous doit une pause de réflexion même brève !

L’air pur que nous fournit la flore grâce à la sève

Est un trésor pour les vivants, un roman-fleuve !



Sommes-nous des victimes passives

Sans code, sans les infimes directives ?

Avons-nous perdu la raison cognitive

Et opté pour la voie destructive, négative ?



Ô Penseurs, ne restez pas sur le qui-vive !

A chaque mal, l’alternative positive

Est à portée de main dans les archives

Aux cibles objectives et constructives.



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 16 novembre 2016