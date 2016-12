Actualités El Jadida // Sciences et Technologies

La Commission Formation de la CGEM El Jadida a tenu le Mercredi 23 Novembre 2016, sa troisième séance de formation au profit de ses membres, après une première tenue en Septembre sous le thème « LEADERSHIP ET MANAGEMENT DES EQUIPES » et une deuxième tenue en Octobre sous le thème « Lois et Règlement en hygiène, sécurité et environnement ».



Cette troisième formation s'est déroulée sous le thème «Comment booster son chiffre d'affaire via Internet», animée par M.Younes GHERABI, directeur général de la société IT Provider Maroc et consultant formateur en système d'information.



A travers cette formation, les participants ont pu approcher entre autres, les concepts liés aux outils du web, Cloud Computing, Objets connectés, Web marketing, mais aussi, les enjeux des systèmes techniques et économiques des systèmes d’informations.



La présence de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) dans la ville d’El Jadida, à travers la jeune antenne locale, représente une occasion pour tous les dirigeants et chefs d’entreprises désireux d’intégrer leurs organisations dans une communauté globale, soudée et connectée.



En effet, en plus du service « Formation » offert gratuitement aux membres, l’adhésion au réseau de la CGEM Antenne d’EL JADIDA, permettra aux entreprises de la région une plus grande visibilité et représentativité auprès de toutes les institutions publiques et privé, car la confédération est considérée, par décret, comme étant l’interlocuteur unique des pouvoirs publics dans le secteur privé et leur partenaire privilégié, Elle s’exprime au nom de 88 000 membres directs et affiliés, ralliant des sociétés de toutes tailles et en tous genres avec notamment : 11 représentations régionales couvrant tout le territoire marocain, 24 Commissions thématiques permettant d’être une vraie force de proposition, 31 Fédérations sectorielles, 36 Conseils d'affaires Bilatéraux et une expérience de plus de 70 ans dans la contribution active au développement des entreprises marocaines.