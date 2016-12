Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

« WeCasaBlanca » ! Raison d’être et slogan

Déclenchent partout bon nombre d’émotions

A tel point que le laps équivaudrait à un an

De chants d’artisans, d’acteurs et de leurs fans !



La conurbation tendant le flanc à l’Océan*

Inclut des villes brillant par des innovations

Alliant productivité durable sur tous les plans

Au sein de technopôles sans cesse croissants !



L’image de marque, acquise au prix d’abnégations

Des petits et grands sans aucune distinction,

Pourrait, sans relâche, continuer sa progression

Via la collaboration et le choix des solutions.



L’ouverture sur les autres continents et régions

Vient surtout du développement à l’amont

D’actions menées, avec réflexion et attention,

Intégrant routes, ponts, …, aux champs d’extension !



La Région entière saura prendre son élan

Et inculquer aux entreprises l’impulsion

Positive qui favorise l’évolution

En tout temps, à n’importe quelle occasion !



Le poids des lourdes tâches s’estompant

A chaque projet ficelé allant de l’avant,

La pérennisation d’excellentes visions

Sera là, à coup sûr, dans dix, vingt,…, cent ans !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., le 26 novembre 2016



* L’Océan Atlantique baigne Oualidia avec ses huîtres et sa plage, Jorf Lasfar avec son port phosphatier et minéralier, l’un des premiers au monde, Tit (Moulay Abdallah Aït M’ghar avec son célèbre Moussem de fantasia), Sidi Bouzid avec sa plage et son village de vacances, El Jadida avec sa plage (Deauville), son phare de Sidi Bouafi, son port et sa cité portugaise, Mazagan avec son hôtel de luxe à Al Haouzia et l’implantation prochaine d’une mégalopole moderne à l’Adir, Azemmour avec ses remparts et l’embouchure de l’Oued Oum Errabiaa si célèbre par l’alose (Alosa alosa), poisson délicieux, Sidi Rahal avec sa plage, Casablanca avec ses plages, son phare d’El Hank, son port (le plus grand du Maroc avec une activité économique de premier plan) et Mohammédia avec sa plage et son port pétrolier.