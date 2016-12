Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Sous le poids de millions de tonnes d’ordures

Toxiques et fétides devenues pourritures,

Notre Planète souffre en silence d’usures

Pernicieuses de certaines grosses pointures.



Impactée par les gros profits aux allures

De privilèges octroyés aux grosses signatures,

Elle est hélas traumatisée par maintes piqures

Aux empreintes mortellement obscures !



Pourtant ! La Terre assure les soudures

Et recycle tout, en prenant des tournures

Positives illuminant les devantures

Comme dans les défilés des hautes coutures !



La symbiose habitants - architectures

Devrait intégrer les changements de températures

Pour que la quintessence des sources pures

Abreuve les géants et les êtres miniatures !



La Nature pansera-t-elle ses blessures ?

Serons-nous en mesure de faire les bonnes lectures,

Quand la Planète exhibant ses milliards de créatures,

Notre Terre s’ornera d’immenses parures ?



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 20 décembre 2016