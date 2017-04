Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Que de tornades fracassent nos portes !

Et chacune apporte son lot d escortes !

En fait, ces calamités toujours plus fortes

Enragent courants et volcans couverts de bistorte !



Mensonges et manigances de contre-porte

N arrêtent pas de salir quiconque les colporte !

L effet est pire que l estampe à l eau-forte

Qui fige, sur des plaques, une nature morte !



Les épopées héroïques sont-elles mortes ?

Nos esprits ont-ils besoin d une main-forte ?

Nos âmes sont-elles privées de la grâce accorte

Et du bonheur qui, bon an mal an, réconforte ?



Hélas nous portons des empreintes de toutes sortes !

Pourtant ce ne sont point des signes de révoltes !

Mais les maladies, le stress, la rudesse des actes,

Les perturbateurs endocriniens sont néfastes !



Les gâteaux (tortes) ayant cédé la place aux tourtes,

La vie semble devenir de plus en plus courte,

Mais excitante à l idée d habiter dans une yourte

Des déserts pas plus confortable qu une tente !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 31 décembre 2016