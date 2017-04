Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Marrakech reprend son Histoire à nouveau !

Ses ruelles délabrées changent de peau

Et dévoilent leur séculaire écriteau

En brique émaillée taillée au marteau !

Tout resplendit : la médina*1, foyer et berceau

Des arts et des traditions aux invisibles cerceaux !



A Jemaa-El-Fna*2, les sens au top niveau

Hument, via les souks*3, fruits à noyaux,

Tajines d agneau, chameau, chevreau,â, aux pruneaux,

« Tanjia marrakchia » sortant des fourneaux,

« Bastila » aux amandes et pigeonneaux,

Thé chaud assorti de cerneaux, dates, gâteaux,â !



Fondouks*4, Jardins*5, Riads*6, Musées*7, Châteaux*8,â,

Ressuscités pour le plaisir de la vue et des cerveaux,

Remémorent le temps des linteaux et lanterneaux,

L Art et la Civilisation de l eau*9 dont le taux

Fait front avec sagesse à tous nos maux

Et imprègne au plus profond nos boyaux !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 17-01-2017



* Voir les renvois dans le commentaire