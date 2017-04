Actualités El Jadida //

Après avoir pesé et passé au scanner nos bagages, subi plusieurs contrôles corporels à l aéroport Mohammed V de Casablanca, nous (mon épouse et moi) avons pris place à 14h du 17 Novembre 2016, dans un avion appartenant à la compagnie Emirates en partance vers Dubai (décalage + 4h).



Les paramètres durant 10h de vol, étaient sensiblement les suivantes :

Altitude 9020m - Vitesse sur sol : 860km/h : Température extérieure : - 54 °C

Durant tout le vol, le service était irréprochable.



L avion atterri en douceur à l aéroport de Dubai (DBX) vers 04 du matin (heure locale), auprès du terminal n° 3 à nul autre pareil, considéré comme l un des plus grands bâtiments du monde, offrant ainsi la possibilité à ce pays émergent d accueillir annuellement 60 millions de passagers. De bonheur et en bonne humeur, nous récupérâmes nos bagages, puis nous f»mes accueillis très chaleureusement par notre fils, son épouse ainsi que leurs deux charmants petits enfants qui nous aiment comme on les aime tous.



Les Emirates Arabes Unis (EAU), pays fédéral, ancienne colonie britannique, indépendant depuis Décembre 1971, composé de sept Emirates, compte de passer d agréables moments, de rencontrer des Marocains qui représentent ici dignement notre Pays le Maroc.



Président : Khalifa ben Zayed Al Nahyan

Premier minister : Mohammed ben Rachid Almaktoum



La prospérité et le développement modernes et incessants de ce pays fédéral, sont inéluctablement les fruits d un travail acharné et inlassablement accompli par feu Cheikh Zayd, qui est à l origine de nombreuses réalisations philanthropiques aussi bien dans les sept Emirates, que dans plusieurs pays Arabes et Musulmans ; Premier Président des (EAU) en 1971, réélu tous les cinq ans jusqu à sa mort en 2004. Que le Tout Puissant l ait en sa miséricorde!



Notre séjour à Dubai coïncide avec la célébration du 45è anniversaire (Décembre 1971- Décembre 2016) de la création des (EAU). Durant cette occasion pleine de festivités dans tout le pays, nous avons pu visiter en compagnie de notre aimable belle-fille, qui est avant tout à la pointe de la connaissance de Dubai, toujours disponible au volant de sa grosse voiture Nissan Pathfinder (toutes les grosses voitures ici fonctionnent à l essence et roulent à vive allure) :



1-Burj Khalifa : Réalisation gigantesque, la plus haute structure humaine jamais construite dans le monde, qui a co»té la somme astronomique de 1,5 milliards de $ Américains -Inaugurée et partiellement ouverte en 2010 â Hauteur 828 m, compte 160 étages habitables âL entrée et la visite guidée des étages est payantes.



2-Burj Al Arab : Construite en 1999 sur une île artificielle sur la plage Jumeira 3 ( notre lieu de résidence se trouve à Jumeira1), pour utilisation exclusive d hôtel hors classe et restaurants super chics.



3-Visites et shooping aux : Dubai Mall ( son extraordinaire Aquarium + le lac artificiel jouxtant Burj Khalifa)- Emirats Mall âDragon Mall âMercato Mall âQuartier Deira où nous avons une fois déjeuné au restaurant Syrien « Arossat Demechq ». Ce quartier populaire est d une ressemblance inouïe au quartier Maârif à Casablanca âRack Mall situé à Ras Al khaimah (Petite ville de qq dizaines de milliers d habitants) où j ai eu l avantage et le plaisir d assister à la prière du vendredi le 09/12/2016 dans une mosquée, où l ordre et la propreté ne font qu un, ensuite de prendre part dans un déjeuner groupant mon épouse, mon fils et sa petite famille, dans un restaurant appelé « Palais Indou » jouxtant l hypermarché Lulu faisant partie de ce même Mall Rack.



4-Visite de la zone des pépinières situées dans la banlieue de Dubai, où vous pouvez trouver en sus des diverses plantes, des arbres fruitiers de toutes les tailles.



5-Visite de la ville d El Ain et son magnifique Zoo, où les animaux qui y vivent sont bien soignés et entretenus de la façon la plus parfaite possible.



6-Visite de la ville de Fujairah : La grande et incomparable Mosquée de Cheikh Zayd avec ses quatre hauts minarets qui témoignent bien évidemment l importance, donné à l Islam dans ce pays ultra moderne et ouvert, de l efficacité de ses dirigeants dans cette région combien stratégique : port de plaisance âport pétrolier âport de pêche âroutes et autoroutes montagneuses, mais parfaitement bien goudronnée et illuminées sur plus de 100km de route séparant Fujairah de Dubai.



7-Visite de la ville de Ras Al Khaimah : visite du golf club Al Hamra, et shoping au Manar Mall.



8-Visite nocturne de l Atlantis the Palm qui est une réalisation géniale.



9-Visite du Grand marché de poissons de Dubai à 05h du matin en compagnie de mon fils, qui aime beaucoup les plats pimentés de poissons. Ce « Souk » très animé, composé d une centaine d étalages qui dégagèrent la vraie fraîcheur des poissons. Le brouhaha des vendeurs et des manutentionnaires, en majorité des Pakistanais, est audible de loin. Les poissons frais de toutes sortes et de toutes les tailles, sont exposés en abondance et vendus à des prix dérisoires. Nous avons payé un vrai Thon (denrée rare chez-nous) pesant 08 kg, vidé et nettoyé, au prix global de 200 DH Marocains.



10-Visite de Global Village 2015-2016 : Immense foire de jeux pour enfants et pour adultes, où plusieurs pays exposent en vente leurs produits, présentent leurs chants, leur danse, leur art et culture, leur folklore aux milliers de visiteurs.



Moralité :

Les (EAU), est de loin un pays très en avance par rapport à tous les pays Arabes:



1-Nombreux projets pharaoniques sont déjà réalisés, d autres sont en cours d études ou en cours de réalisation : Les Autoroutes et leur intersection, le Transport maritime, le Génie civil, l Urbanisme et l Immobilier, les écoles et les universités tous inspirés des projets Américains et Anglais.



2-Système d enseignement inspiré du système Anglais, l un des meilleurs au monde.



3-Les (EAU) est un pays désertique et semi- désertique, malgré que les Emaratis sont comptés parmi la population mondiale en proie au manque d eau, on adopte le système d arrosage goutte à goutte des palmiers implantés partout, des zones merveilleusement fleuries de nombreux boulevards de Dubai, beaucoup de verdures qui longent les bords des routes et des autoroutes.



4-La clémence du climat ici, vous permet de nager à la plage même au mois de Décembre.



5-D après ce que nous avons, et vécu, il ne nous reste qu ôter notre chapeau et s incliner devant les dirigeants des sept Emirats que nous félicitons de tout cœur, pour avoir su utiliser opportunément et à bon escient leurs colossales fortunes dans des projets durables et lucratifs, sachant pertinemment que le pétrole s épuisera dans les prochaines décennies. Ils ont fait de Dubai, d Abou Dabi, Ras Al khaimah, Al Ain

Dubai ...etc..., des villes attirantes et attachantes qui valent le détour.



Où sommes nous dans tout ça ?



Elmostafa ABDOUSS

Mohammedia, le 19 Janvier 2017