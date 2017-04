Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

A la croisée des chemins bordés de cycas nains,

Le bétail, bovins, camelins, caprins, ovins, â,

Puisent, en tant que ruminants, leurs besoins*1

En aliments et en eau dès le lever du matin,

Puis se vautrent pour ruminer*2 sans frein !

Le feu d amour et la sagesse de l air marin

Coiffent tout microbiote*3 intestinal sain !



Aux confins des jardins grouillant de gamins

Et des champs bleus de lin, de jasmin et d orpin*4,

L agneau élevé bio, au son et aux grains,

Acquiert des go»ts délectables extrafins,

Quand il est servi avec du pain au levain

Cuit à la braise de pin ou de romarin,

En rase campagne devant des Citadins !



Alors que l odeur forte des vieux bouquetins

Peut dégo»ter les invités au festin,

Le chevreau de lait et le faon sans merrain

N ont rien à envier à la chair des jeunes ovins

Et des herbivores sur prairies à plantain*5,

Une fois mijotée au thym et au cumin,

À petit feu du plaisantin ou du mandarin*6.



Question ? Pour produire un kilo de bovin,

Il faut au moins sept kilos de grains

Et 15,5 tonnes d eau*7 en plus des soins !

Les fast-foods se passant du pain au sarrasin*8

Ont permis aux mets de viande pour Cahorsins*9

De gagner l esprit des gens pressés de tous les coins

Du monde faisant fi des polluants pour demain !



Pour cela, visitons la ferme des voisins !

Les végétaux bio y trouvent le milieu sain

Exempt de mauvaises herbes et de lapins,

Manipulé, et comment, par d agiles mains !

Ainsi, les visages reprennent leur teint

De jeunesse pour affronter le mode prochain

Avec la volonté et l espoir souverain*10 !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 1er février 2017