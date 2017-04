Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Les contes*1 et légendes comme récits pimentés

Ont, de mémoire d enfants, longtemps agrémenté

Les nuitées au coin d une piètre cheminée,

Foyer de précarité mais âtre d oralité !



Le passé analysé et commenté

Par les patriarches expérimentés

Avait comme réceptacles des petits cerveaux dotés

D une volonté de thésauriser en totalité !



Les propos généralement versifiés,

Bien « entendus, lus, vus »*2, vécus et inspirés,

Stimulaient stoïquement la pensée

Philosophique délicatement réveillée.



Oraliture*3 ou littérature de l oralité*4

A l heure du GSM*5 ? Les infos diffusées

Aux abonné(e)s par milliards, mine de curiosité,

Inonderaient en force tout esprit d idées !!!



Jadis, le contrôle était assuré

Par l Humain doué de sensibilité !

Aujourd hui, l excès de liberté

Semble remettre en question l autorité !



Quel amalgame ! Entente et rivalité,

Fausse solidarité et méchanceté !

Qui de l homme ou du robot est dans le fossé ?

Quand se ressaisirait notre humanité ?



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 7 février 2017