Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

La cuisine*1, équation à x inconnues,

Cache l étrange, motus et bouche cousue !

Ses préparations nouvelles peu connues

Font frémir les inhabituels des cohues !



Parmi les additifs qui passent inaperçus*2,

Les exhausteurs*3 de go»t trompent papilles et vue !

Pourtant leurs effets pernicieux et saugrenus

Détraquent tous les types de tissus !



Le sucré séduit, mais le diabète est à l affut*4 !

En excès, le sel rend les mets farfelus !

Avec les yeux plus gros que le ventre, l abus

Alimentaire mène au surplus vu et su.



Les chefs toqués*5, servant à bouche que veux-tu

De gros champignons laqués, mettent à nu

Leurs recettes à voix à peine ténue

Dans une ambiance*6 où l esprit est repu !



Gratin de fanes, fruits verts, herbes au jus,

Pastilla aux crevettes et filets de merlu*7,

Couscous garni aux légumes confondus, â,

Se surpassent en odeurs*8 et condiments moulus !



Tantôt plutôt bizarre, tantôt bien conçue

La cuisine*9 est un art bien perçu,

Une œuvre vue et revue par des férus*10

Et suivie par une foule d individus !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 17 février 2017



* Voir renvois 1 à 10.