Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Arable, fertile, riche,…, la TERRE*1

Englobe tous les êtres dans sa biosphère

Aux multiples richesses alimentaires

Retenant tous les groupes solidaires !



Quand les bouteurs excavent dans la poussière,

La PIERRE supplante alors la TERRE !

Des sous-sols donnant le tournis sans barrière

Surgissent des immeubles à verrière !



Là où passe la bétonnière, la TERRE

Disparaît au profit des carrières de PIERRES !

Cimes à l envers, les arbres séculaires

Se meurent ! Ah quel comble de misère !



Hélas ! Le béton détruit la TERRE

Qui perd à jamais sa valeur nourricière

Et sa sublime harmonie saisonnière

Au grand dam du bien-être humanitaire !



Ah ! Si on songeait à réhabiliter l araire

Et le travail noble de la TERRE en jachère !

Les génies en chair, os et sang avec la manière

Pourraient trouver la clé du mystère !



Les prairies recouvriraient-elles la TERRE

Un jour ? Rendraient-elles les gens prospères

En faisant de l amour du bien la matière

Première échangeable sans lance-pierres ?



Que les hommes et femmes de notre ère

Méditent des projets féconds pour satisfaire

L envolée des nombreux congénères

N ayant pas encore tracé leur carrière !



Un jour, les corps*2 seront couverts de TERRE*3 !

Les tombes seront marquées d une PIERRE

Funéraire au sein d un cimetière*4,5

Témoin muet de vagues de solitaires !



Dans ce territoire sans frontières

Ayant marqué l histoire millénaire,

Les leçons de nos mères*6 et de nos pères*7

Résonnent encore dans leurs dernières demeures*8,9 !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 27-02-2017