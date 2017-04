Actualités El Jadida // Vos inspirations littéraires

Quand l onde*1 sonde, elle piétine

Nos sens*2 et même notre kératine !

L oreille*3 tendue, habitude féminine,

Lèse, par inadvertance, la rétine*4 !



Saura-t-on un de ces jours l origine

Des maux*5 sournois qui désaxent l échine ?

Bien que portant des fourrures de zibeline,

Les jeunes n ont plus vraiment bonne mine*6 !



Les connexions cassent certes la routine

Mais dévorent les corps à la racine !

Aussi destructrices qu une carabine

Les ondes franchissent cantine et capeline !



Les fleurs*7 offertes pour la joie féminine

Ne font plus « la une » des magazines !

Les gamines déjà accros aux phones

Le seront plus durant leur vie estudiantine !



La visiophonie,â, meublant les soirées enfantines,â,

Chasse, par diverses ondes mesquines,

Les comptines au profit des pires toxines*8

Que n enlèveraient ni le scalpel ni l érine !



Dès que l effet des ondes culmine,

Les étamines se muent hélas en épines !

Les maladies bénignes devenant malignes,

Point de salut tant que, vers le trou, tout chemine !



Moussa Ettalibi, Dr Sci., Rabat le 7 mars 2017



*Poème dédié aux femmes à l occasion du 8 mars 2017. Voir les renvois dans le commentaire.