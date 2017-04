Actualités El Jadida // Société

Actualits El Jadida // Socit » Imprimer l'article

Ajout le 20 Avril 2017

Par le membre eljadida.com Le service JAWAZ est désormais opérationnel sur tous les points de péage des autoroutes du Maroc Communiqué Autoroutes du Maroc informe ses clients-usagers de la généralisation du service de télépéage JAWAZ au niveau de toutes les gares de péage situées sur les axes autoroutiers couvrant tout le territoire national. En effet, notre client-usager pourra désormais voyager à travers tout le réseau autoroutier national en utilisant ce moyen de paiement JAWAZ en toute simplicité & confort.



L’avenir est aux moyens de paiement dématérialisés, ces derniers constituent un axe de développement majeur de la stratégie. Autoroutes du Maroc a marqué un saut technologique considérable lors de cette première phase de la généralisation du service de télépéage JAWAZ.



Ce n’est qu’une première étape, Autoroutes du Maroc est engagée à investir davantage dans les nouvelles technologies pour mettre nos infrastructures autoroutières et le service au client-usager aux standards internationaux. Le client-usager est une priorité absolue, cette promesse sera honorée à chaque étape de notre développement.







Par l’utilisation du mode de paiement JAWAZ, le client-usager bénéficie de plusieurs avantages : simplicité & sécurité de paiement, confort en empruntant des voies dédiées, gain de temps au passage, fluidité du trafic, télépaiement direct sur le site www.adm.co.ma, ou au sein de nos agences, offres promotionnelles et programme de fidélisation à venir.



Par ailleurs, Autoroutes du Maroc rappelle que ce gain de temps doit être mis à profit pour plus de sécurité et notamment marquer une pause toutes les 2 heures.